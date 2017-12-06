Прихильники Саакашвілі облаштували барикади. Під ВР інший мітинг

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Середа, 6 грудня 2017, 12:35

Біля Верховної Ради відбувається мітинг освітян, а в наметовому містечку прихильників Саакашвілі спокійно, люди облаштували барикади.

Про це повідомляє кореспондент "Української правди".

За його словами, з боку Маріїнки облаштували паркан та укріпили його шинами та піддонами до самого наглядового майданчика. По всій площі стоїть, як мінімум, 10 купок цегли.

 
Ельдар Сарахман
 
Ельдар Сарахман

На площі перебувають близько 100-150 людей, гріються,  п'ють каву та чай. Сцена порожня. Виступаючих немає.

 
Ельдар Сарахман

Люди рубають дрова, обігрівають намети. Серед них присутній тільки депутат Семен Семенченко.

Правоохоронців поменшало. Немає автобусів Нацгвардії, але кілька шеренг стоїть перед фасадом будівлі ВР.

При цьому на Грушевского навпроти Шовковичної відбувається освітянський мітинг, де також присутні близько 150 людей з різних регіонів.

Ельдар Сарахман
Ельдар Сарахман
 
Ельдар Сарахман

Там стоїть автомобіль з гучномовцями, і чоловік закликає нардепів не приймати "злочинний" законопроект, щодо передачі коледжів та ПТУ на фінансування місцевих бюджетів.

 
Євген Руденко

Крім того, на вулиці Грушевського в районі Арсенальної правоохоронці зупиняють автомобілі та  перевіряють їх на наявність шин та зброї.

Єврен Руденко, Ельдар Сарахман, УП
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