У Харкові підірвали машину майора поліції

В Харкові підірвали 35-річного майора поліції, коли той сідав у автомобіль.

Про це "Українській правді" повідомив речник Нацполіції Ярослав Тракало.

За його словами, вибух стався на вул.Отакара Яроша через гранату, за попердніми даними – РГД-5, закладену під колеса неслужбового автомобіля Toyota Camry.

Тракало додав, що постраждалий є працівником карного розшуку Національної поліції Харківської області.

"Він доставлений в лікарню з незначними тілесними ушкодженнями", – повідомив речник Нацполіції.

Як зазначив Тракало, на місце виїжджала слідчо-оперативна група вибухотехники, експерти.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження ч. 1 ст. 348 ККУ ("Посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця").

"Відпрацьовуються всі версії для затримання зловмисників, зокрема і версія, пов’язана з його професійною діяльністю", – повідомив Тракало.