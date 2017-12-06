Трамп визнав Єрусалим столицею Ізраїлю

Президент США Дональд Трамп офіційно визнав Єрусалим столицею Ізраїлю, попри застереження мусульманських лідерів та союзників з країн-ЄС.

Про це повідомляє Reuters.

"Я вирішив, що настав час офіційно визнати Єрусалим столицею Ізраїлю", - заявив Трамп.

На його думку, "Єрусалим - не тільки серце трьох великих релігій, але тепер і серце однієї з найуспішніших демократій у світі".

Внаслідок рішення Трампа США перенесуть своє посольство із Тель-Авіва до Єрусалима.

Раніше лідери мусульманських та європейських країн застерігали президента США від цього рішення, щоб не провокувати новий виток конфлікту у регіоні.

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган попередив, що може розірвати зв'язки з Ізраїлем, якщо США визнають Єрусалим ізраїльською столицею.

Президент Франції Еммануель Макрон висловив стурбованість Трампу щодо переведення посольства США в Єрусалим.

Міністр закордонних справ Німеччини попередив Білий Дім, що визнання Єрусалиму столицею Ізраїлю "підсилить" напруження у регіоні.

Доля Єрусалима - одне з найжорсткіших питань між Ізраїлем та палестинцями. Згідно з мирною угодою 1993 року, статус Єрусалима повинен був обговорюватися під час наступних етапів мирних переговорів.

Міжнародна спільнота не визнає суверенне право Ізраїлю на Єрусалим. Палестинці хочуть, щоб Східний Єрусалим став столицею їхньої майбутньої держави.

Всі країни включно зі США, за винятком Болівії й Парагваю, розташували свої посольства в Тель-Авіві.

Під час передвиборної кампанії Дональд Трамп активно виступав за перенесення диппредставництва в Єрусалим.