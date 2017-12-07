Трамп-молодший приховує про що розповідав батькові після зустрічей з росіянами
Син президента США Дональд Трамп-молодший не дав відповідь комітету з розвідки Конгресу США на питання про те, що він розповідав батькові після зустрічей з росіянами.
Про це пише DW.com.
Члени комітету з розвідки Конгресу США за закритими дверима опитали сина президента США Дональда Трампа в рамках розслідування зв'язків штабу Трампа з Росією.
Конгресменів цікавили зустрічі Дональда Трампа-молодшого як з російським адвокатом Наталією Весельницькою, так і з іншими громадянами РФ.
За словами Трампа-молодшого, він нічого не сказав батькові про зустрічі представників його штабу з росіянами після того, як ці бесіди відбулися.
При цьому син президента відмовився уточнювати, що саме він розповідав батькові вже після того, як інформація про ці зустрічі стала надбанням громадськості.
У той же час представник спецкомітету конгресмен-республіканець Майк Конауей заявив після бесіди з сином президента, що Трамп-молодший "весь час був готовий до співпраці" і відповів на всі питання.
Дональд Трамп-молодший в листопаді знову опинився в центрі уваги в зв'язку з розслідуванням у США можливого російського втручання в президентські вибори в 2016 році.
Видання The Atlantic 13 листопада опублікувало матеріал про його листування з інтернет-платформою Wikileaks.
Вже через кілька годин син президента США сам оприлюднив цю переписку, звинувативши у "зливі" інформації один з комітетів Конгресу Сполучених Штатів, який займається розслідуванням зв'язків команди Трампа з Росією. Засновник Wikileaks Джуліан Ассанж в Twitter підтвердив справжність публікації.
Зустріч з Весельнцькою відбулася в Нью-Йорку в червні 2016 року. На ній, крім Трампа-молодшого, були присутні і інші люди з найближчого оточення кандидата в президенти США.
Трамп-молодший тоді пояснював, що пішов на зустріч тому, що йому нібито пообіцяли надати інформацію, що порочить Клінтон, однак Весельницька нічого не передала.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.