У Росії відкрили кримінальну справу проти екс-міністра Гриценка

Слідчий комітет РФ порушив кримінальну справу стосовно екс-міністра оборони України Анатолія Гриценка за "публічні заклики до здійснення терористичної діяльності в Росії".

Про це повідомляє сайт СК РФ.

"2 липня 2017 року Гриценко в телевізійному ефірі каналу "112 Україна" в програмі "Тиждень" публічно виступив із закликом до підриву автомобілів у Москві і Таганрозі", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що слідчі СК Росії прийшли до висновку, що в словах Гриценка "містяться заклики до здійснення терористичної діяльності".

"У зв'язку з цим Головне слідче управління СК Росії порушено кримінальну справу стосовно Анатолія Гриценка за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205.2 КК РФ (публічні заклики до здійснення терористичної діяльності)", - йдеться в повідомленні.

У СК додали, що на даний час проводяться слідчі дії, спрямовані на встановлення всіх обставин злочину.

Сам Гриценко назвав дії СК Росії "цинічними".

"Маразм крєпчаєт. Це перша кримінальна справа, порушена проти мене за все моє життя. Порушена у Росії, якою керують терористи? Які вбивають наших громадян? Які збили цивільний лайнер MH17? Цинічно і гидко", - написав Гриценко у Facebook.

Він поцікавився, чому СК РФ чекав 5 місяців і порушив справу тільки сьогодні.

"Якщо наполягатимуть, то можу здати Слідчому Комітету РФ організаторів і натхненників тероризму. Починаючи з вищого керівництва Російської Федерації", - пожартував Гриценко.