Саакашвілі нібито в наметі, але його не бачили

Станом на 14:00 7 грудня точне місцеперебування оголошеного в розшук екс-президента Грузії Міхеіла Саакашвілі невідоме.

Повідомити, де точно перебуває наразі Саакашвілі, не змогли ні його адвокати, ні члени "Руху нових сил", ні охорона наметового містечка.

У таборі під Верховною Радою представники самооборони і координатори сцени сказали, що Саакашвілі 7 грудня не бачили. Помітити лідера "Руху нових сил" біля наметів кореспонденту "Української правди" не вдалося.

Адвокати та представники "РНС", з якими спілкувалась УП, припускали, що Саакашвілі може бути у наметовому містечку, але відзначали, що самі його там не бачили і телефоном з ним не спілкувались.

Один з лідерів "РНС" Юрій Дерев'янко вранці повідомив, що востаннє бачився з Саакашвілі близько 12-ї – 1-ї ночі, коли після ефіру заїжджав у наметове містечко після ефіру.

Станом на 14:00 він додав, що перебуває у Раді, а зі своїм колегою по руху телефоном не спілкувався.

Дерев'янко відзначив, що у Саакашвілі погіршився стан здоров'я.

"На рахунок, чи здоровий, – не впевнений, бо вчора він не дуже добре почувався", - сказав він.

Один з адвокатів Саакашвілі Павло Богомазов розповів, що "станом на вечір пан Міхеіл був у наметовому містечку".

"Де він ночував, не готовий сказати, бо не в курсі", - сказав адвокат.

Він також додав, що станом на ранок 7 грудня підозри, надісланої ГПУ поштою, не отримував.

Інший захисник Саакашвілі Руслан Чорнолуцький запевнив, що Саакашвілі ні від кого не ховається, попри те, що отримує погрози, але сказати, де він перебуває зараз, також не зміг.

"Він готовий співпрацювати зі слідством, він не ухиляється, він не втікач, з-під варти не втік, бо в нього немає процесуального статусу. Не можу коментувати, де він зараз, де він був уночі, бо сьогодні його не бачив. Я вчора його бачив".

Він також відзначив, що лідер "РНС" після останніх подій захворів.

"Учора він був не в дуже хорошому стані. Здоров'я його погіршилося. Мабуть, він простудився. Але то стан такий "на ногах". Говорить, може давати пояснення, підписувати документи", - сказав Чорнолуцький.

На прохання подзвонити і спитати, де саме Саакашвілі зараз, адвокат сказав:

"Якщо я і матиму можливість (подзвонити – ред.), то ми тільки по справах контактуємо і в крайньому випадку. Ще раз підкреслюю: нікуди він не втік, не ховається. У нього поганий стан, людина може відпочивати, бо в нього стрес такий дуже серйозний. Вчора весь день він був у наметі і я особисто бачив, як він в такому незручному стані, в одязі, просто відпочивав, спав", - підсумував Чорнолуцький.

Прес-секретар "РНС" Мар'яна Почтар сказала: "Єдине, що я знаю, що він постійно перебуває у наметовому містечку".

Соратник екс-президента Грузії Давид Сакварелідзе на питання УП, де зараз перебуває Саакашвілі, відповів: "Усе там же (у наметовому містечку – ред.)".

Прес-секретар Саакашвілі Яна на питання УП щодо місцеперебування лідера "РНС" не відповіла.

Водночас депутат від "Народного фронту" і соратник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко в ефірі каналу NewsOne повідомив, що вранці Саакашвілі "вдруге проривався до готелю "Київ", щоб піти помитися десь у когось в номері, але його не пустили".

"Саакашвілі перебуває у наметовому містечку, він у розшуку, він оточив себе бойовиками. Поліція не вживає різких дій, щоб не було кровопролиття. Найбільше їхнє бажання, щоб було кровопролиття, щоб показати, що їх б'ють. Ми не дамо їм такі варіанти", - сказав Геращенко.