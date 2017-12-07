У Дніпрі застрелили чоловіка, оголошено план перехоплення

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Четвер, 7 грудня 2017, 16:17

У Дніпрі 7 грудня на Запорізькому шосе застрелили 34-річного чоловіка, в місті оголосили план-перехоплення.

Про це "Укрінформу" повідомила спікер Головного управління Національної поліції Дніпропетровської області Ганна Старчевська.

"Інцидент стався у дворі будинку на Запорізькому шосе, 66. На місці вбивства працюють слідчий і оперативна група. Поки невідомо скільки було вбивць, але ми вже оголосили план-перехоплення "Сирена", – зазначила вона.

За даними поліції, особа загиблого встановлена, але не розголошується.

За попередніми даними чоловіка застрелили з автомобіля Nissan на єврономерах.

Теми: Дніпро кримінал
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