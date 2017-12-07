УЄФА розведе Україну та Росію у кваліфікації Євро-2020

Україна та Росія будуть розведені по різних групах при жеребкуванні відбіркового турніру чемпіонату Європи з футболу 2020 року.

Таке рішення прийняв Виконком Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) у четвер, 7 грудня, інформує офіційний сайт УЄФА. Цю ж інформацію УП підтвердили джерела у федерації футболу України.

Також по різних групах розведуть у кваліфікації Вірменію та Азербайджан. Жеребкування кваліфікації Євро- 2020 пройде 2 грудня 2018 року в Дубліні.

Нагадаємо, що Євро-2020 вперше пройде в 13 містах різних країн Європи.

У четвер, 7 грудня відбулося визначення груп, що будуть приймати матчі фінальної стадії Євро-2020.

Ось їх список:

Група A: Рим та Баку

Група B: Санкт-Петербург та Копенгаген

Група C: Амстердам та Бухарест

Група D: Лондон та Глазго

Група E: Більбао та Дублін

Група F: Мюнхен та Будапешт

Микола Аврамчук для УП