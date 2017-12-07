УЄФА розведе Україну та Росію у кваліфікації Євро-2020
Україна та Росія будуть розведені по різних групах при жеребкуванні відбіркового турніру чемпіонату Європи з футболу 2020 року.
Таке рішення прийняв Виконком Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) у четвер, 7 грудня, інформує офіційний сайт УЄФА. Цю ж інформацію УП підтвердили джерела у федерації футболу України.
Також по різних групах розведуть у кваліфікації Вірменію та Азербайджан. Жеребкування кваліфікації Євро- 2020 пройде 2 грудня 2018 року в Дубліні.
Нагадаємо, що Євро-2020 вперше пройде в 13 містах різних країн Європи.
У четвер, 7 грудня відбулося визначення груп, що будуть приймати матчі фінальної стадії Євро-2020.
Ось їх список:
Група A: Рим та Баку
Група B: Санкт-Петербург та Копенгаген
Група C: Амстердам та Бухарест
Група D: Лондон та Глазго
Група E: Більбао та Дублін
Група F: Мюнхен та Будапешт
Микола Аврамчук для УП
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