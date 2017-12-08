У Києві на Дарниці зносять ринок, люди перекрили дорогу

2339 переглядів
П'ятниця, 8 грудня 2017, 16:32

Підприємці, що торгують на ринку господарчих товарів біля Дарницького вокзалу у Києві, перекрили рух на вулиці Бориспільській у зв’язку з демонтажем ринку.

Про це "Українській правді" повідомили орендарі торгових місць на ринку.

 
Фото УП

"Сьогодні прийшли і потрощили ринок. Люди перекрили рух", - розповіла одна з орендарів Ольга.

 
Фото з facebook Киев Оперативный

За її словами, жодного попередження про демонтаж не було, а демонтували під покровом ночі. Наразі люди намагаються врятувати свій товар.

 
Фото з facebook Киев Оперативный

У КП "Київблагоустрій" повідомили, що демонтаж проводила підрядна організація на їх вимогу, оскільки ринок незаконний.

"Це планові роботи з демонтажу. У цього ринку немає жодних документів: ні на землю, ні права власності", - сказав в.о. директора КП "Київблагоустрій", депутат Київради Андрій Андрєєв.

Він заперечує, що людей не повідомляли.

"Їм виносили вже два приписи. На жоден реакції не було, інспектор звертався до адміністрації цього об’єкту, також реакції не було. Тому сьогодні було підписано доручення на демонтаж, і почались демонтажні роботи", - пояснив Андрєєв.

За його словами, наразі комунальники дали можливість орендарям забрати свої товари.

"Шляху назад не буде. Забирайте товари, бо якщо почне працювати трактор, то ці товари пошкодить. Ринок буде повністю демонтований, це тільки питання часу", - сказав в.о. директора КП "Київблагоустрій".

Він не зміг спрогнозувати, коли закінчиться демонтаж, бо під час "законних дій комунальники часто стикаються з спротивом".

Водночас орендарі наполягають, що ні про демонтаж, ні про те, що треба забирати товар їх ніхто не попереджав.

Ірина Балачук, УП
Теми: Київ акції надзвичайна подія
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Увечері закриють на вхід/вихід три станції київського метро 7 грудня 2017, 11:00
Князєв застеріг прибічників Саакашвілі: нагадав про вибух на Грушевського 5 грудня 2017, 15:39
У сутичках у центрі Києва постраждали 4 особи 5 грудня 2017, 15:31
powered by lun.ua
Усі новини
Головні новини
НАБУ розповіло про обшуки в Мін'юсті: Рятували докази
НАЗК тимчасово закриє доступ НАБУ до реєстру е-декларацій
Венеційська комісія підтримала "мовну" статтю про освіту нацменшин
Рада ввела обмеження на кордоні для торговців-"човників"
Усі новини
афіша

Що подивитись і куди сходити в Києві 8-10 грудня

транспорт

У Києві почали встановлювати валідатори для е-квитка в транспорті

Проект

Альтернатива цукеркам: подаруй дитбудинку освітні курси