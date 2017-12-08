Україна в Брюсселі взяла зобов’язання не зменшувати освітні права меншин

Під час Ради асоціації Україна-ЄС, засідання якої відбулося в п’ятницю, Україна гарантувала, що не зменшуватиме наявні права представників національних меншин, виконуючи мовну норму закону про освіту.

Про це йдеться у спільній заяві, ухваленій за підсумками засідання Ради асоціації, повідомляє з Брюсселя корреспондент "Європейської правди".

"Що стосується закону "Про освіту", Рада асоціації погодилася, що є необхідність забезпечити збереження тих прав, які вже є у осіб, що належать до національних меншин", - йдеться у документі.

Також у документі гарантується, що Україна забезпечить "недискримінацію осіб, що належать до меншин, повагу до розмаїття, та повне врахування експертних висновків органів Ради Європи (таким органом, зокрема, є Венеціанська комісія)".

Рішення, ухвалені Радою асоціації, є обов’язковими для виконання сторонами. Формально дана заява не є юридичним зобов’язанням, але Україна, коли погодилася на неї, взяла політичне зобов’язання виконати загадані норми.

Як повідомляла "Європейська правда", Україна та Угорщина наразі не можуть дійти згоди щодо того, чи були звужені права меншин після ухвалення освітнього закону, суперечка щодо цього відбулася також у будівлі Ради ЄС в Брюсселі.

Нагадаємо, Венеціанська комісія відхилить ключову вимогу Будапешта щодо українського закону про освіту і в цілому підтримає Україну.

Детальніше читайте у статті на сайті ЄвроПравди: "Угорщина готується до поразки: що змінить рішення "Венеціанки" у мовному конфлікті".