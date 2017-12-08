Миротворці на Донбасі неможливі без згоди РФ - спецпредставник США

США підтримують розміщення миротворчої місії на Донбасі, але без згоди Росії втілити цей задум буде неможливо.

Про це сказав спеціальний представник Держдепартаменту США у справах України Курт Волкер під час скайп-конференції з Відня, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"Ідея миротворців - у тому, що вони потрібні для безпеки в регіоні і для виконання критичних пунктів Мінських угод. Ми віддаємо перевагу миротворчій місії, тому що вважаємо її кращою для безпеки. Пропозиція Росії щодо надання охорони спостерігачам ОБСЄ не відповідає цим завданням. Вони фактично пропонують залишити їхні війська на території Донбасу і надалі давати їм контролювати частину кордону України. Це суперечить Мінським угодам", - сказав Волкер.

Він підкреслив, що фундаментальна відмінність міжнародної миротворчої місії полягає в тому, що вона не передбачає присутності важкого озброєння і дасть можливість Україні контролювати свій кордон.

"Зараз немає жодного контролю кордону на окупованій території. Це треба припинити. Міжнародні сили зможуть його контролювати. Крім того, за присутності миротворчої місії спостерігачі ОБСЄ зможуть в повному обсязі виконувати свою роботу", - сказав Волкер.

В той же час Волкер визнав, що без російської згоди миротворців на Донбасі не буде. "Миротворчої місії не буде, якщо Росія на це не погодиться", - зазначив він.