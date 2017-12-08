У КМДА заявили про можливий підпал будівлі на Подолі

КМДА звернулася до правоохоронних органів з клопотанням про умисність підпалу через пожежу у Києві на Подолі.

Про це заявив, заступник голови КМДА Олексій Резніков, йдеться на сайті відомства.

"У власника будівлі на Волоській вже якась дивна традиція. Ця ж компанія – "ВКП "Поділ-Бізнес" – також є власником ще однієї вже скандальної, на жаль, будівлі на вул. Щекавицькій, 19/33. Тобто, вже не вперше, на моє судження, ця компанія доводить пам’ятки до руйнації", - вважає Резніков.

За його твердженнями, власник ухиляється від укладання охоронних договорів із управлінням охорони культурної спадщини, і об’єкти утримуються в неналежному стані та доводяться до аварійного.

"Ми звернулися з відповідними клопотаннями про умисність підпалу до правоохоронних органів і сподіваємось на оперативну реакцію", – заявив Олексій Резніков.

Зазначається, що протягом періоду 2008-2017 років власнику будівлі направлялися приписи, а відповідні зібрані матеріали – до правоохоронних органів.

30 січня 2017 року Господарський суд Києва прийняв рішення зобов’язати ТОВ "ВКП "Поділ-Бізнес" укласти охоронний договір на пам’ятку.

Однак рішення суду не було виконане, про що департамент культури повідомив прокуратуру Києва та державну виконавчу службу у Подільському районі столиці з проханням вжити заходи примусового виконання зазначеного рішення суду.

Крім того, Департамент культури направив заяву про вчинення кримінального правопорушення до Нацполіції України, в копії – Головному управлінню СБУ у Києві та Київської області, з проханням розпочати досудове розслідування відносно посадових осіб компанії ТОВ "ВКП "Поділ-Бізнес" у формі досудового слідства за вчинення дій, які мають ознаки складу злочину, передбаченого ст. 190, 298 Кримінального Кодексу.

Як відомо, у Києві 7 грудня загорівся двоповерховий будинок на вулиці Волоській, 5/14, який має статус пам’ятки архітектури.