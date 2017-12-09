Парубій: Жодних змін у "мовну" статтю не вноситимуть

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Субота, 9 грудня 2017, 19:46

Жодних змін у статтю 7 закону про освіту - "Мова освіти" не вноситимуть.

Про це заявив голова Верховної Ради Андрій Парубій на конференції до Дня місцевого самоврядування на Львівщині. 

За словами Парубія, положення статі стали предметом дискусії не лише в Україні, а й у міжнародному товаристві.

Він повідомив, що мав розмову з представниками Венеційської комісії "і було узгоджено, що стаття 7 закону "Про освіту" змінюватись не буде, а залишиться в ухваленій редакції".

Як відомо, 8 грудня Венеціанська комісія ухвалила рішення щодо положень нового Закону України "Про освіту" стосовно викладання державною мовою, меншин та іншими мовами.

Експерти не підтримали звинувачення з боку Угорщини.

Разом з тим Венеційська комісія рекомендувала Україні "видовжити" перехідний період для імплементації мовної статті. 

Українська правда

Теми: освіта мова законодавство Угорщина
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