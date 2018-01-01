2017 рік став найбезпечнішим за всю історію авіації

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Понеділок, 1 січня 2018, 09:27

За минулий рік від авіакатастроф загинули 67 людей, що є найнижчим показником за всю історію.

Про це повідомляє нідерландська організація Aviation Safety Network.

"Починаючи з 1997 року, середня кількість нещасних випадків з літаками показувала стабільне та впевнене зменшення, значною мірою через посилення заходів безпеки міжнародними авіаційними організаціями", - зазначив голова організації Харро Рантер.

З 67 смертей у авіакатастрофах у 2017 році більшість людей загинули, перебуваючи на землі. Це найнижчий показник смертності через авіакатастроф за всю історію.

Нідерландська організація наводить для порівняння дані за 2016 рік. Тоді трапилося 16 авіакатастроф, через які загинули 303 людини.

Сьогодні ймовірність того, що на пасажирському рейсі трапиться авіакатастрофа, становить 1 до 9,2 мільйона.

Теми: авіа транспорт
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