З 1 січня у пунктах пропуску на українському кордоні запрацював біометричний контроль іноземців.

Про це повідомили на сайті Держприкордонслужби.

"З сьогоднішнього дня у пунктах пропуску на державному кордні у повному обсязі запрацювала система фіксації біометричних даних іноземців та осіб без громадянства", - йдеться у повідомленні.

Прикордонники стверджують, що запровадження біометричного контролю підвищить безпеку та зручність перетину українського кордону.

"Працівники Держприкордонслужби фіксують відбитки 5 пальців правої руки. Обов’язкову фіксацію біометричних даних застосовують у відповідності до визначеного МЗС переліку 70 країн, у тому числі Російської Федерації, які віднесено до категорії ризику. Решта іноземців - за результатами аналізу та оцінки ризиків", - підкреслили у повідомленні.

Зазначається, що систему біометричного контролю встановили на 157 пунктах пропуску та на 3 контрольних пунктах в’їзду-виїзду на адмінмежі з тимчасово окупованим Кримом.

"Для цього Держприкордонслужбі було виділено 300 мільйонів гривень. Зокрема, обладнано понад 1200 робочих місць та доукомплектовано більше 400 автоматизованих робочих місць сканерами відбитків пальців, розгорнуто більше 320 нових робочих місць на І-й та ІІ-й лінії контролю, а також понад 420 в залізничних пунктах пропуску, модернізовано сховище зберігання біометричних даних", - повідомили на сайті прикордонників.

З початку доби біометричний контроль на українському кордоні пройшли понад 2,7 тисячі іноземців та людей без громадянства, з яких 500 - громадяни Росії.

Як відомо, з 1 січня 2018 року стартує робота національної системи біометричної верифікації та ідентифікації громадян України, іноземців та осіб без громадянства. Відповідне рішення уряд ухвалив 27 грудня.