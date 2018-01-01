Під Києвом знайшли тіло жінки, поліція припускає - це зникла юристка

У Вишгородському районі Київської області знайшли тіло жінки, поліція припускає, що це нещодавно зникла юристка Ірина Ноздровська.

Про це повідомив УП речник поліції Київської області Микола Жукович.

"У Вишгородському районі знайшли тіло жінки у воді. Здається, що це вона (Ноздровська, - ред.). Причини смерті покаже судово-медична експертиза", - сказав Жукович.

Він зазначив, що знайомі та рідні, які шукали Ноздровську, стверджують, що це її тіло.

Ірина Ноздровська

30 грудня Вишгородське управління поліції оголосило Ноздровську в розшук. У повідомленні зазначено, що вона зникла близько 16 години 29 грудня.

Також заступник шеф-редактора видання "Обозреватель" Анна Молчанова написала у своєму Facebook, що Ноздровська декілька років займалася справою про загибель своєї сестри, яку насмерть збив на авто племінник голови суду Вишгородського району Дмитро Россошанський. За її словами, через зусилля юристки водій машини опинився у в’язниці.

Окрім того, Молчанова пише, що Ноздровській неодноразово погрожували родичі та друзі водія.

27 грудня відбулося засідання Апеляційного суду Києва щодо справи Россошанського, на якому йому відмовили в амністії. Ноздровській вдалося переконати суд у своїй позиції.

Олег Твердь, УП