У 2018-му прогнозують зростання продажів легкових авто до 69 млн одиниць

Продаж легкових авто повільно зростає і 2018 року сягне рекордних 69 млн одиниць.

Про це йдеться у матеріалі британського тижневика The Economist, пише "Тиждень".

При цьому річна динаміка сповільниться до менш ніж 3%.

За даними видання, причинами цього є "млява експансія у Європі та підвищення відсоткових ставок у США".

"Найслабше авто продаватимуться в Сінгапурі: там зміни у системі відшкодувань (щоб зменшити шкідливі викиди в повітря) призведуть до падіння реєстрації нових авто на 34%. Підйом спостерігатиметься в Східній Європі, на Близькому Сході, в Африці та Латинській Америці. Продаж у Венесуелі впаде на 20% — до менш ніж 1% пікового показника", — пише The Economist.