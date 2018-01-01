Львів отримав пряме авіасполучення з Грузією

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Понеділок, 1 січня 2018, 19:24

Авіакомпанія "Yanair" відкрила продаж квитків на прямі рейси Львів-Батумі, які почнуть виконуватися з 8 червня.

Як повідомляє avianews.com, про це свідчать дані системи бронювання авіаперевізника.

Спершу польоти до Грузії будуть виконуватися 1 раз на тиждень по п'ятницях, а з 19 червня буде додано другий рейс по вівторках.

Виліт з Батумі до Львова запланований на 13:15 (приліт о 15:00), виліт зі Львова до Батумі - на 16:00, приліт о 19:50.

У системі бронювання продаж на рейси відкрито до кінця вересня.

Вартість авіаквитків економ-класу становить 6154 грн. в обидва боки, до ціни включено харчування та перевезення багажу 23 кг.

Останній раз "Yanair" анонсувала початок польотів зі Львова до Батумі у листопаді 2017 року, проте продаж квитків тоді не відкривала.

Наразі пряме авіасполучення між Львовом та Грузією відсутнє. 

У 2014 році лоу-кост Wizz Air планував відкрити рейси зі Львова до Кутаїсі, а МАУ - зі Львова до Батумі, проте заплановані польоти було скасовано. 

Теми: авіа Грузія Львів
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