Під Новояворівськом військові потрапили у ДТП, є загиблий

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Середа, 10 січня 2018, 16:15

Під Новояворівськом військовослужбовці військової частини повітряного командування "Захід" потрапили у ДТП, є загиблий.

Про це повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ.

"Внаслідок ДТП один пасажир загинув на місці події, водія з важкими травмами доставлено до реанімаційного відділення Новояворівської районної лікарні", - йдеться у повідомленні.

Аварія сталася о 5.20 на автосмузі Новояворівськ – Івано-Франкове.

На місці події працюють органи військової служби правопорядку та підрозділи національної поліції. Наразі триває слідство і з’ясовуються причини ДТП.

 

Теми: аварія
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