У ДМС закликають не планувати поїздки через затримку видачі паспортів
Державна міграційна служба закликає українців не планувати закордонні поїздки без діючого закордонного паспорта на руках.
Про це йдеться на сайті ДМС.
"На сьогоднішній день затримка у видачі триває, тому міграційна служба вкотре звертається до громадян з попередженням та порадою жодним чином не планувати закордонну подорож, не маючи на руках діючого паспорта для виїзду за кордон, не звертатися до будь-яких посередників, які обіцяють будь-які конкретні строки виготовлення паспорта", - зазначають у відомстві.
Крім того, у січні заплановано запуск на Поліграфкомбінаті "Україна" додаткової лінії персоналізації паспортів.
Це "дозволить протягом найближчих місяців поступово повернутися до планової видачі закордонних паспортів у строки до 7 або 20 робочих днів в залежності від суми оплаченого адміністративного збору", - зазначили в ДМС.