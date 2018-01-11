У Латвії заборонили в'їзд 124 іноземцям, які потрапили до "чорного списку"

Міністр внутрішніх справ Латвії Ріхард Козловскіс заявив, що у "чорний список" Латвії, за його дорученням, минулого року було внесено ще 124 персони.

Про це він заявив в інтерв'ю LTV, повідомляє сайт національного телерадіомовлення.

За його словами, до "чорного списку" у попередні роки вже включено тисячі іноземців, у тому числі у 2017 році він був поповнений на 124 особи.

Говорячи про нещодавній випадок, коли з Латвії видворили співробітника російського телеканалу ТВЦ Анатолія Курлаєва та його дружину, журналістку Ольгу Курлаєву з ВГТРК, міністр сказав, що компетентні органи зараз перевіряють висловлювання тележурналіста, його дії і роботу.

На запитання, чи можливе зростання провокацій у рік століття Латвії, Козловскіс відповів, що не можна цього виключати, проте відповідальні установи впораються з цим.

"Можу сказати тільки, що якщо буде підстава, буде ув'язнення, то ми цих персон помістимо у список, щоб вони не заважали нам святкувати століття", - сказав він.

Раніше повідомлялося, що троє росіян, що їхали на турнір військово-спортивних ігор Airsoft в Латвії, були затримані, оскільки включені в список осіб, яким заборонений в'їзд до Латвії.