У Держдумі заявили, що українці готують "атаку дронів" на Крим

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Четвер, 11 січня 2018, 13:43

В Російській Держдумі заявили, що українські спецслужби хочуть провести "атаку дронів" на Крим, подібну до атаки, що сталася в ніч на 6 січня на авіабазі Хмеймім в Сирії.

Про це заявив так званий "депутат Держдуми від Криму" Руслан Бальбек, передає РБК.

Він пояснив, що про це йому розповіли "кримські татари, що живуть в Україні". Атака, за його словами, "буде оголошена як акція кримсько-татарського опору".

За словами Бальбека, розвідувальні літаки ВМС США будуть вказувати українським військовим цілі в Криму.

"Ніщо не повинно нам заважати включати на своїй території станції радіоелектронної боротьби і придушення - ми повинні українським колегам влаштувати "зіпсований телефон", - сказав Бальбек.

Як відомо, російська авіабаза Хмеймім (сирійська провінція Латакія) зазнала мінометного обстрілу, внаслідок чого були знищені, як мінімум, чотири фронтові бомбардувальники Су-24, два багатоцільові винищувачі Су-35С і один військово-транспортний літак Ан-72.

Теми: Росія Україна Крим
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