У мене "напевно" хороші стосунки з Кім Чен Ином – Трамп

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П'ятниця, 12 січня 2018, 01:31

Президент США Дональд Трамп заявив, що він "напевно" має хороші стосунки з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином.

Про це очільник Білого дому заявив в інтерв'ю журналі Wall Street Journal.

"Я, напевно, маю дуже хороші стосунки з Кім Чен Ином", - заявив Трамп.

"У мене є стосунки з людьми. Я думаю, ви здивовані", - сказав Трамп.

Журналісти поцікавилися, чи спілкувався президент США із лідером КНДР, але Трамп відмовився коментувати цю інформацію.

"Я не хочу коментувати це. Я не кажу, що cпілкувався чи ні. Я просто не хочу коментувати", - відповів президент США.

Раніше, під час свого новорічного телевізійного звернення, лідер Північної Кореї попередив, що тримає напоготові пускову кнопку ядерних ракет.

Теми: Трамп США КНДР
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