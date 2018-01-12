В київське "Динамо" повертається Ротань

Футбольний клуб "Динамо" Київ підписав контракт із капітаном національної збірної України Русланом Ротанем.

Про це інформує у п'ятницю прес-служба клубу.

Угода з 36-річним півзахисником розрахована до завершення поточного сезону.

У коментарі прес-службі сам Ротань висловив сподівання показати гру, яка буде радувати вболівальників.

"Що стосується амплуа, я готовий грати на будь-якій позиції, де буду корисний і зможу принести користь команді. У цьому плані великої різниці для мене немає", – сказав гравець.

Футболіст зазначив, що хотів би взяти собі футболку з №17.

Як відомо, Ротань уже виступав за "Динамо" протягом двох із половиною років.

Київський клуб півзахисник залишив рівно 10 років тому, 12 січня 2008 року, повернувшись до "Дніпра", у складі якого провів свій перший матч у вищій лізі чемпіонату України (7 листопада 1999 року).

За "Дніпро" півзахисник виступав у періоди з 1999 до 2005 та з 2008 до 2017 року – найбільший етап своєї професійної кар’єри. Останні півроку провів у чеській "Славії".