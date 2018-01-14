Асад застосував хімзброю проти повстанців під Дамаском
На околицю сирійської столиці Дамаска, контрольовану повстанцями, був скинутий отруйний газ хлорин.
Про це, посилаючись на очевидців, пише BBC.
Жителі Східної Гути повідомили про запах хлорину зразу після ракетного удару. 6 осіб звернулися за допомогою через проблеми з диханням.
Близько 400 тисяч місцевих жителів знаходяться в облозі підтримуваними Росією урядовими силами з 2013 року.
Східна Гута є однією з декількох зон "деескалації" в Сирії, оголошених Росією, Іраном і Туреччиною в 2017 році.
Незважаючи на це, цей район продовжує страждати від бомбардувань. Війська Асада і союзницькі угруповання також закрили багато маршрутів, які використовуються для доставки продуктів і медикаментів.