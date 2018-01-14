Українці посіли третє місце серед репатріантів, які їдуть до ФРН

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Неділя, 14 січня 2018, 18:49

Протягом останніх 5 років у Німеччині зареєстрували  7134 репатріантів - переселенців з країн колишнього СРСР, українці серед них посідають третє місце за чисельністю. 

Про це пише DW з посиланням на директора табору прийому пізніх переселенців з країн екс-СРСР Гайнріха Герншемаєра та dpa.

За словами Герншемаєра, більшість переселенців - вихідці з Росії та Казахстану, це молоді сім'ї, які вже мають у ФРН родичів. 

Торік кількість пізніх переселенців перевищила показник 2016 року на близько 500 осіб.

Максимальне число етнічних німців-пізніх переселенців прибуло до Німеччини 1990 року - 400 тисяч осіб. Натомість мінімальну кількість зафіксували 2012 року - 1800 репатріантів. Відтоді число пізніх переселенців постійно зростало. 

До цього, зокрема, призвели зміни у законодавстві, що значно спростили в'їзд у країну з метою возз'єднання сімей. 

Теми: Німеччина переселенці
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