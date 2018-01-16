НАЗК склало 264 протоколи після аналізу звітів партій

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Вівторок, 16 січня 2018, 10:26

Національне агентство з запобігання корупції у 2017 році склало 264 протоколи про адмінправопорушення за результатами аналізу звітів політичних партій про доходи і витрати.

Про це повідомляє сайт НАЗК.

"За результатами аналізу Звітів політичних партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру протягом минулого року НАЗК склало 264 протоколи про адміністративні правопорушення", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, 170 протоколів складено за правопорушення, передбачене ст. 212-21 КУпАП (порушення порядку подання звіту партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру та фінансового звіту про надходження і використання коштів виборчого фонду).

86 протоколів – за ст. 212-15 КУпАП (порушення порядку надання або отримання внеску на підтримку політичної партії), 8 протоколів – за ненадання інформації, документів, а також порушення строків їх надання (ст. 188-46 КУпАП).

"Звіти про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру політичні  партії зобов’язані подати до НАЗК не пізніше ніж на сороковий день після закінчення звітного  кварталу", - йдеться в повідомленні.  

Теми: НАЗК партії
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