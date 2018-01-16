Українцям обіцяють сильні снігопади і майже півметра снігу

18 січня в Україні очікується ускладнення погодних умов.

Про це у вівторок повідомляє ДСНС України.

"На території Чернігівської, Сумської, Черкаської, Полтавської, Кіровоградської, Одеської та Миколаївської областей очікуються сильні та дуже сильні снігопади, хуртовини, утворення снігового покриву висотою до 40 сантиметрів, в Києві близько 20 сантиметрів", - сказано у повідомленні.

Повідомляється, що у Дніпропетровській, Запорізькій та Херсонській областях очікується сильний дощ з переходом в сніг.

"В Україні, крім західних областей посилення вітру до 15-20 м/с, у Херсонській, Запорізькій, Донецькій, Луганській областях 25-28 м/с, на дорогах України ожеледиця", - повідомили в ДСНС.

У Київській області очікують сильний мокрий сніг, посилення вітру до 15-20 м/с, хуртовини, місцями налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця, утворення снігового покриву висотою 10-20 сантиметрів.

У східних районах області дуже сильний мокрий сніг, висота снігового покриву 30-40 сантиметрів.