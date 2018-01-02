У Польщі опублікували дані педофілів, аби всі знали, хто вони

У Польщі з 1 січня офіційно відкрито реєстр про 768 найнебезпечніших сексуальних злочинців.

Про це повідомляє міністерство юстиції Польщі.

"Право на охорону наших дітей вище за анонімність злочинців", - підкреслив міністр юстиції Польщі Збігнєв Зьобро.

"Держава несе відповідальність за захист дитини, а не педофіла. Злочинець, який кривдить дітей, має нести дуже суворі наслідки. Не лише багаторічним вироком, але і втратою анонімності", - заявив міністр.

"Після виходу з в'язниці злочинець має бути під постійним контролем, аби всі знали, що він є їхнім сусідом", - підкреслив Зьобро.

Він додав, що така практика є в багатьох країнах, в тому числі у Сполучених Штатах, і є ефективним способом запобігти жертвам, оскільки вона дозволяє контролювати таких злочинців.

Загалом у польському відкритому реєстрі опубліковано дані 768 злочинців. в ньому опинилися імена, фотографії і адреси проживання осіб, які здійснили сексуальні злочини щодо неповнолітніх віком до 15 років.

Окрім відкритої частини реєстру, є ще закрита, в якій є детальні дані про 2614 осіб. Крім злочинців із загального реєстру, в ньому опинилися дані про осіб, які здійснили сексуальні злочини щодо неповнолітніх віком від 15 до 18 років, але щодо яких суди не прийняли рішення про публікацію даних про них у відкритий доступ.