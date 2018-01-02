У поліції не підтверджують і не спростовують затримання нареченого Ноздровської

Нареченого вбитої під Києвом юристки Ірини Ноздровської могли затримати у цій справі для проведення слідчих дій.

Про це повідомив прес-секретар поліції Київської області Микола Жукович у коментарі Громадському.

"Наразі працюють і слідчі, і оперативники. Ми намагаємося розкрити злочин. Я допускаю, що його могли затримати для проведення слідчих дій", — сказав Жукович. Більше деталей він не розкрив.

До цього у Facebook з’явились повідомлення про затримання поліцією нареченого загиблої і підготовку обшуку у квартирі, де проживають його батьки.

"Щойно телефонували батьки нареченого Ірина Ноздровська. За їх словами нареченого затримали в поліції Вишгорода на допит, забрали автомобіль. Планується обшук в квартирі на Лівому березі в Києві", — написала журналістка Аліна Боднар.

Водночас, батько нареченого Ноздровської підтвердив, що його сина Віталія Сергєєва затримали.

За його словами, 1 січня вони із сином та дружиною приїхали до села Демидівка Вишгородського району до батьків Ірини.

"Близько 15-ї Віталія забрали працівники поліції до райвідділку Вишгородської поліції", — сказав він.

Раніше 1 січня поліція повідомила, що у Вишгородському районі Київської області було виявлено тіло жінки. Поліція припускає, що це нещодавно зникла юристка Ірина Ноздровська.

30 грудня Вишгородське управління поліції оголосило Ноздровську в розшук. У повідомленні зазначалося, що вона зникла близько 16:00 29 грудня.

Донька Ноздровської повідомляла про зникнення матері. За її словами, Ірина зникла 29 грудня, поїхавши на роботу, з якої не повернулася. Востаннє зв'язок з нею родичі мали близько 17:00, після чого її телефон було вимкнено.

Ноздровська кілька років займалася справою про загибель своєї сестри - Світлани Сапатінської, яку у с.Демидів 30 вересня 2015 року насмерть збив племінник глави суду Вишгородського району Дмитро Россошанський. Світлана отримала тяжкі травми й померла, а її 4-річний син Матвій став напівсиротою.

Раніше Россошанський вже фігурував у справах про крадіжку авто та пограбування, лікувався від алкогольно-наркотичної залежності але жодного разу не був покараний.

Після смертельної ДТП Россошанського спочатку не арештували, а відпустили під домашній арешт. Аналіз його крові взяли через 8 годин після аварії, а результатів не було протягом 5 діб. Суд не взяв до уваги факт наркотичного сп’яніння Россошанського.

Докази у справі на захист сестри збирала сама Ноздровська. При цьому з боку Россошанського їй погрожували, залякували, її дочку побили, домагаючись від Ноздровської заяви про те, що вона не має до винуватця ДТП претензій. Такий документ підписав чоловік загиблоЇ Світлани.

У травні 2017 року Росошанського засудили до 7 років ув’язнення, його захист подав апеляцію.

27 грудня 2017 року відбулося засідання Апеляційного суду Києва, який відмовив Россошанському в амністії і продовжив йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб.