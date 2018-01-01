Під Києвом знайшли тіло жінки, поліція припускає - це зникла юристка

У Вишгородському районі Київської області знайшли тіло жінки, поліція припускає, що це нещодавно зникла юристка Ірина Ноздровська.

Про це повідомив УП речник поліції Київської області Микола Жукович.

"У Вишгородському районі знайшли тіло жінки у воді. Здається, що це вона (Ноздровська, - ред.). Причини смерті покаже судово-медична експертиза", - сказав Жукович.

Він зазначив, що знайомі та рідні, які шукали Ноздровську, стверджують, що це її тіло.

Ірина Ноздровська

30 грудня Вишгородське управління поліції оголосило Ноздровську в розшук. У повідомленні зазначено, що вона зникла близько 16 години 29 грудня.

Свій останній допис у Facebook Ірина зробила в ніч на 29 грудня, де згадала про судове засідання: "Наркоман, племінник судді, вбивця моєї 26-річної сестри, в якої залишилася маленька дитина, сьогодні мав вийти на свободу із залу судових засідань. ... Завдяки громадськості, яка довгі роки контролювала цю справу і постійно тримала руку на пульсі, цього не сталося".

"Суд апеляційної інстанції врахував усі істотні порушення кримінально-процесуального закону, які були здійснені під час розгляду справи у суді першої інстанції і направив матеріали справи на новий розгляд. Новий рік вбивця святкуватиме у СІЗО", - зазначила Ноздровська.

Допис про зникнення Ноздровської у Facebook оприлюднила її донька Анастасія. За її словами, Ірина зникла 29 грудня, поїхавши на роботу, з якої не повернулася. Востаннє зв'язок з нею родичі мали близько 17:00, після чого її телефон було вимкнено.

Ноздровська кілька років займалася справою про загибель своєї сестри - Світлани Сапатінської, яку у с.Демидів 30 вересня 2015 року насмерть збив племінник глави суду Вишгородського району Дмитро Россошанський. Світлана отримала тяжкі травми й померла, а її 4-річний син Матвій став напівсиротою.

Раніше Россошанський вже фігурував у справах про крадіжку авто та пограбування, лікувався від алкогольно-наркотичної залежності але жодного разу не був покараний.

Після смертельної ДТП Россошанського спочатку не арештували, а відпустили під домашній арешт. Аналіз його крові взяли через 8 годин після аварії, а результатів не було протягом 5 діб. Суд не взяв до уваги факт наркотичного сп’яніння Россошанського.

Докази у справі на захист сестри збирала сама Ноздровська. При цьому з боку Россошанського їй погрожували, залякували, її дочку побили, домагаючись від Ноздровської заяви про те, що вона не має до винуватця ДТП претензій. Такий документ підписав чоловік загиблоЇ Світлани.

У травні 2017 року Росошанського засудили до 7 років ув’язнення, його захист подав апеляцію.

27 грудня 2017 року відбулося засідання Апеляційного суду Києва, який відмовив Россошанському в амністії і продовжив йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб.

Олег Твердь, УП

