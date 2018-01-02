На Хмельниччині автомобіль збив насмерть жінку, водій втік

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Вівторок, 2 січня 2018, 05:06

У Шепетівці водій автомобіля "Мерседес" збив маму з донькою та зник з місця подіі, покинувши авто.

Про це з посиланням на поліцію області пише сайт міста shepetivka.com.ua.

"1 січня, у Шепетівці по вулиці Судилківській близько 17:00 сталася жахлива дорожньо-транспортна пригода. За повідомленням сектору комунікації поліції Хмельницької області, водій автомобіля "Мерседес" збив маму з донькою та зник з місця подіі, покинувши авто", - йдеться у повідомленні.

21-річна жінка загинула на місці події, а дворічна дівчинка на момент прибуття швидкої була жива. Медики доправили дитину до реанімаційного відділення Шепетівської центральної районної лікарні. Наразі поліція шукає водія.

 

За словами свідків, трагедія трапилась прямо на очах чоловіка. Автівка летіла із такою швидкістю, що налетіла на пам'ятний знак 400-річчя Шепетівки. Загибла жінка в цей час везла свою доньку в калясці по тротуару.

Дитину відправляють до Хмельницького щоб переконатися чи немає внутрішнього крововиливу, адже у черепі тріщина.

Теми: ДТП Хмельницький
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