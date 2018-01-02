Цигикал розповів про паркани з "єгозою" та рови на кордоні з Росією

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Вівторок, 2 січня 2018, 13:55

Україна має вже 140 кілометрів належно облаштованого кордону з Росією, але для гарантованого перекриття усієї російської ділянки ресурсів поки що не вистачає.

Про це сказав голова Державної прикордонної служби Петро Цигикал в інтерв'ю, опублікованому на сайті відомства.

Він зазначив, що "завдяки лише наявним людським ресурсам недоторканність кордону забезпечити неможливо".

"Необхідний цілий комплекс заходів, застосування інтегрованої системи, що передбачає й інженерно-технічну складову. Вона включає в себе загороджувальні паркани, рови та рокадні дороги", – уточнив керівник прикордонників.

"Сьогодні ми можемо сказати, що у Харківській області в нас понад 140 кілометрів належно облаштованого кордону. По Сумському загону зараз практично перекриті усі напрямки зосередження основних зусиль", – сказав Цигикал.

"Хоча для гарантованого перекриття усієї російської ділянки ресурсів поки що не вистачає. Тому і йдеться про напрямки основних зусиль – ділянок, де зафіксовано найбільше спроб проривів нелегальних мігрантів, де періодично ми бачимо незаконне переміщення товарів, вантажів, наркотиків тощо", – констатував він.

"Тут встановлені паркани з "єгозою" та викопані рови. Навесні, коли дозволять погодні умови, цю роботу буде продовжено", – повідомив Цигикал.

Він також зазначив, що оперативно-розшукові підрозділи теж зазнали суттєвих змін.

"Нині їх виведено на другий рубіж, де вони активно викривають і припиняють діяльність протиправних організованих груп, які намагаються створити канали незаконного переміщення товарів, зокрема наркотиків та переправлення нелегальних мігрантів. Такий підхід уже призвів до відчутних для злочинності наслідків", – сказав Цигикал.

Теми: кордон Росія Прикордонна служба
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