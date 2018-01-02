США скличе екстрене засідання ООН через протести в Ірані

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Вівторок, 2 січня 2018, 22:54

Найближчим часом Сполучені Штати скличуть екстрене засідання ООН через протести в Ірані та реакцію уряду країни на них.

Про це повідомила постпред США при ООН Ніккі Хейлі на прес-конференції.

"В ООН повинні висловитися. Через декілька днів ми зберемо екстрене засідання в Нью-Йорку і у Раді ООН з прав людини в Женеві. Ми не повинні мовчати. ​​Іранський народ вимагає свободу", - заявила Хейлі.

Протести охопили Іран наприкінці минулого року. За останніми даними, загинули щонайменше 23 людини.

Детальніше про передумови, можливі причини та наслідки читайте у експертній колонці "Газ, наркотики та обурення молоді: що стоїть за "початком революції" в Ірані".

Теми: США ООН Іран
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