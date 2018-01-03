Доба в АТО: 6 обстрілів, 2 поранених

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Середа, 3 січня 2018, 06:23

За минулу добу, 2 січня, бойовики 6 разів порушили перемир'я – двоє українських військовослужбовців зазнали легких поранень.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

"Російсько-окупаційні війська продовжують здійснювати обстріли позицій сил АТО та зривати домовленості Тристоронньої контактної групи про припинення вогню на час новорічно-різдвяних свят. Минулої доби уся ворожа вогнева активність фіксувалася на Донецькому напрямку", – йдеться у заяві.

Поблизу Авдіївки бойовики порушували перемир’я з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У районі Верхньоторецького окупанти застосували проти наших воїнів міномети калібру 82-мм та піхотне озброєння.

На Приазов’ї загарбники також з 82-мм мінометів, озброєння БМП, гранатометів, кулеметів і стрілецької зброї вели вогонь по українських захисниках на підступах до Гнутового.

Крім того, противник декілька разів з усього спектру піхотного озброєння обстрілював оборонні укріплення сил АТО довкола Водяного.

Теми: АТО Донбас
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