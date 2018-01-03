У Києві накрили кіностудію, що знімала пропаганду для російських ЗМІ

Служба безпеки України спільно з прокуратурою Криму припинили діяльність у Києві двох пропагандистів, що виконували замовлення російських спецслужб.

Про це повідомляє у Facebook прес-служба СБУ.

"Оперативники спецслужби встановили, що двоє мешканців столиці за завданням російських спецслужб розміщували в мережі Інтернет антиукраїнські відеоматеріали, що згодом транслювались російськими ЗМІ", - розповідають правоохоронці.

За їхніми даними, зловмисники періодично виїжджали до РФ, де отримували від своїх кураторів відповідні інструкції та гроші за виконану роботу.

"Студію для зйомок та монтажу відеосюжетів вони облаштували у приватному будинку у Києві", - зазначається в повідомленні.

В СБУ розповіли, що підготовлені злочинцями відеоматеріали містять заклики до вчинення насильницьких дій проти існуючого конституційного ладу, державної влади, а також виправдовують екстремістські та терористичні дії.