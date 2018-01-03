На Донеччині вандали сплюндрували пам’ятник загиблим бійцям АТО

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Середа, 3 січня 2018, 21:49

У Костянтинівці Донецької області невідомі пошкодили пам’ятник трьом місцевим мешканцям, які загинули на Донбасі.

Про це повідомляє прес-служба обласної поліції.

"Вчора, 2 січня, до Костянтинівського відділення поліції надійшло повідомлення про те, що в Костянтинівці пошкоджено пам’ятний знак у сквері Афганців на честь трьох місцевих мешканців, які загинули, захищаючи Україну  під час антитерористичної операції", - розповідають правоохоронці.

За їхніми даними, пам’ятник було відкрито 13 жовтня 2017 року.

Відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.194 ККУ (умисне знищення або пошкодження майна). Поліція Костянтинівки шукає вандалів.

Як дізналося місцеве видання ZI, у ніч з 1 на 2 січня зловмисники повалили на землю дві плити із зображенням прапора України та словами з гімну, а герб України розбили і розкидали навколо.

За інформацією видання, це вже друге пошкодження пам’ятника.

 
Пошкоджений пам'ятник загиблим героям АТО
фото ZI

Українська правда
Теми: Донецька область надзвичайна подія Донбас АТО
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