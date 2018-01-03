У порту Сирії "застрягли" 10 українських моряків

У Сирії в порту Тартус на арештованому судні знаходяться 10 українських моряків, які не можуть повернутися на батьківщину через борги судновласника.

Про це повідомляє УНІАН із посиланням на керівника проектів одеської благодійної організації "Фонд допомоги морякам "Ассоль" Андрій Шевченко.

За його словами, напередодні до організації звернулися родичі моряків. Зокрема, йшлося про жителя Одеси, п'ятьох херсонців, трьох жителів Миколаєва і киянина.

Як розповів Шевченко, наші співгромадяни 4 місяці тому уклали контракт із турецьким судновласником і вирушили, як їм обіцяли, до Лівану - на борт судна. Однак з'ясувалося, що судно перебуває в Сирії, яка з 2011 року в стані громадянської війни. Капітан порту Тартус взяв в українців паспорти та інші документи, які відмовився повертати, щоб "вони сиділи на борту і не вешталися десь".

Також з'ясувалося, що судно і його судновласник під загрозою санкцій за неодноразові заходження в окупований Крим.

Шевченко акцентував, що зарплату морякам не виплачують. Борг вже перевищив 50 тисяч доларів.

На борту судна вантажу немає, і весь цей час воно жодного разу не залишало межі порту.

Як зазначив Шевченко, за втручанням дипломатичних служб України вдалося домогтися того, щоб на борт хоча б в мінімальному обсягу поставлялися вода і провізія.

При цьому, як пояснив Шевченко, українці не можуть повернутися на батьківщину, оскільки капітан порту не дає дозвіл залишити борт судна, тому що некероване воно створює пряму загрозу судноплавству і екології. Документи морякам досі не повернули.

"Чекаємо реакцію на дії посередника при працевлаштуванні з боку Міністерства соціальної політики та правоохоронних органів України", - відзначили в "Ассоль".