ЗМІ: Під час одного з тестів у КНДР уламки ракети впали на місто

У КНДР після невдалого запуску ракети Hwasong-12 її уламки впали в промисловій зоні міста Токхон.

Про це пише видання The Diplomat.

Згідо з джерелом в уряді США, знайомим з програмою озброєнь Північної Кореї, двигуни першого ступеня ракети відмовили приблизно через хвилину після запуску, що призвело до катастрофи.

Місце падіння ракети у місті Токхон на знімках Google Earth

Запущена 28 квітня минулого року з північнокорейської бази ППО в південній частині Пхеньяна балістична ракета середньої дальності Hwasong-12 не злетіла вище 70 км і впала в місті Токхон, завдавши збитків комплексу промислових або сільськогосподарських будівель.

Як повідомляє видання, це була третя спроба випробування цієї ракети. Успішним стало четверте випробування, яке відбулося 14 травня.

В кінці квітня 2017 року повідомлялося про невдалий запуск балістичної ракети.