ЗМІ: Під час одного з тестів у КНДР уламки ракети впали на місто

5211 переглядів
Четвер, 4 січня 2018, 07:13

У КНДР після невдалого запуску ракети Hwasong-12 її уламки впали в промисловій зоні міста Токхон.

Про це пише видання The Diplomat.

Згідо з джерелом в уряді США, знайомим з програмою озброєнь Північної Кореї, двигуни першого ступеня ракети відмовили приблизно через хвилину після запуску, що призвело до катастрофи.

Місце падіння ракети у місті Токхон на знімках Google Earth
Місце падіння ракети у місті Токхон на знімках Google Earth

Запущена 28 квітня минулого року з північнокорейської бази ППО в південній частині Пхеньяна балістична ракета середньої дальності Hwasong-12 не злетіла вище 70 км і впала в місті Токхон, завдавши збитків комплексу промислових або сільськогосподарських будівель.

Як повідомляє видання, це була третя спроба випробування цієї ракети. Успішним стало четверте випробування, яке відбулося 14 травня.

В кінці квітня 2017 року повідомлялося про невдалий запуск балістичної ракети.

Теми: КНДР ядерна зброя
powered by lun.ua
По темі
Трамп про заяву Кім Чен Ина: Ядерна кнопка США набагато потужніша 3 січня 2018, 03:10
США: КНДР готує нові ядерні випробування 3 січня 2018, 00:15
Південна Корея запросила КНДР провести переговори під час ОІ 2 січня 2018, 07:54
Усі новини
Головні новини
Адвокат Ноздровської ініціював власне розслідування. Є результати
Фейгін: Шаройка могли взяти, щоб використовувати проти Сущенка
Радник Білого дому: Трамп знає, що Росія втручалася у вибори в США
Авіабазу РФ в Сирії обстріляли мінометами, знищено 7 літаків
Усі новини
рейтинг

ТОП-10 найпопулярніших фільмів 2017 року від IMDb

дослідження

Як самотність впливає на здоров'я, і що можна з цим вдіяти

місто

Сім київських барів, де можна похмелитися на свята