"Укрзалізниця" обіцяє більше міжнародних кас

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Четвер, 4 січня 2018, 21:13

Виконувач обов’язків голови правління ПАТ "Укрзалізниця" Євген Кравцов повідомив, що цього року стане більше міжнародних залізничних кас.

"Міжнародних залізничних кас у 2018-му додасться", – написав він у Twitter.

"Починаємо із "Донецької залізниці". Замість Донецька та Луганська відкриємо такі каси у Маріуполі, Краматорську, Слов’янську, Покровську, Рубіжному та Лисичанську", – додав Кравцов.

Він зазначив, що "Укрзалізниця" на сьогодні дає можливість подорожувати до 7 країн Євросоюзу.

Теми: Укрзалізниця транспорт
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