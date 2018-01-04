"Укрзалізниця" обіцяє більше міжнародних кас

Виконувач обов’язків голови правління ПАТ "Укрзалізниця" Євген Кравцов повідомив, що цього року стане більше міжнародних залізничних кас.

"Міжнародних залізничних кас у 2018-му додасться", – написав він у Twitter.

"Починаємо із "Донецької залізниці". Замість Донецька та Луганська відкриємо такі каси у Маріуполі, Краматорську, Слов’янську, Покровську, Рубіжному та Лисичанську", – додав Кравцов.

Він зазначив, що "Укрзалізниця" на сьогодні дає можливість подорожувати до 7 країн Євросоюзу.