На Запоріжжі двоє комуністів поширювали антиукраїнські агітки

Служба безпеки звітує про викриття та припинення діяльності двох мешканців Мелітополя, причетних до розповсюдження антиукраїнських друкованих матеріалів у Запорізькій області.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

Так, за даними СБУ, зловмисники, що поширювали на території регіону свою "газету", є активістами міського осередку комуністичної партії.

"Видання" виправдовувало дії терористів на сході України, створювало позитивний образ держави-агресора та розпалювало національну ворожнечу", – йдеться в повідомленні Служби безпеки.

Правоохоронці провели обшуки у помешканнях агітаторів, в ході яких виявили комп’ютерну техніку та носії інформації, на яких містилися готові до друку макети чергових випусків агітки.

"Вилучені матеріали направлено для проведення відповідних експертиз. Тривають слідчі дії", – додали в СБУ.