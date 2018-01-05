"Екс-міністру", який працював на РФ, висунули підозру

Колишньому "міністру охорони здоров'я" окупованого Криму Петру Михальчевському, який працював після анексії півострова Росією, повідомили про підозру.

Про це "Українській правді" повідомила речник прокуратури АР Крим Тетяна Тихончик.

"Михальчевському вже повідомили про підозру. Він її підписав", - сказала вона.

Тихончик уточнила, що його підозрюють у державній зраді – ст 111 КК України.

На уточнююче питання, чи будуть його затримувати до обрання судом запобіжного заходу, вона зазначила: "Не затримуватимуть до ухвали суду про обрання запобіжного заходу тримання під вартою".

Як відомо, стаття 111 КК виключає можливість будь-якого іншого запобіжного заходу, крім тримання під вартою.

У п'ятницю СБУ виявила в Києві колишнього міністра охорони здоров'я т.зв. "Республіки Крим" Петра Михальчевського і провела обшук в місці його проживання.

Петро Михальчевський був "міністром охорони здоров'я Криму" з березня по червень 2014 року вже після незаконної анексії Криму Росією.

Згодом окупаційна влада звинуватила його в участі у корупційних схемах, після чого Михальчевський написав заяву про відставку за власним бажанням.