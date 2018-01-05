На Різдво понад 18 тисяч правоохоронців охоронятимуть безпеку біля храмів

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П'ятниця, 5 січня 2018, 22:22

На Різдво безпеку та порядок біля храмів забезпечуватимуть понад 18 тисяч правоохоронців – поліцейських та військовослужбовців Національної гвардії.

Про це УП повідомив речник Нацполіції Ярослав Тракало.

Він зазначив, що серед поліцейських будуть вибухотехніки та кінологи.

Крім того в різдвяну ніч вулиці населених пунктів та автошляхи додатково патрулюватимуть понад 6 тисяч поліцейських та військовослужбовців НГУ.

За попередіми даними, у святкових богослужіннях з нагоди Різдва візьмуть участь майже 5 мільйонів громадян.

Найбільш масові заходи відбудуться у Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській та Дніпропетровській областях.

Раніше поліцейські обстежили відомі храмові споруди на наявність вибухонебезпечних предметів.

Українська правда

Теми: поліція святкування церква
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