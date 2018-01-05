На Різдво понад 18 тисяч правоохоронців охоронятимуть безпеку біля храмів
На Різдво безпеку та порядок біля храмів забезпечуватимуть понад 18 тисяч правоохоронців – поліцейських та військовослужбовців Національної гвардії.
Про це УП повідомив речник Нацполіції Ярослав Тракало.
Він зазначив, що серед поліцейських будуть вибухотехніки та кінологи.
Крім того в різдвяну ніч вулиці населених пунктів та автошляхи додатково патрулюватимуть понад 6 тисяч поліцейських та військовослужбовців НГУ.
За попередіми даними, у святкових богослужіннях з нагоди Різдва візьмуть участь майже 5 мільйонів громадян.
Найбільш масові заходи відбудуться у Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській та Дніпропетровській областях.
Раніше поліцейські обстежили відомі храмові споруди на наявність вибухонебезпечних предметів.
Українська правда