У Києво-Печерській лаврі протидіяли акції #принесиляльку

Невідомий чоловік, який вийшов із Києво-Печерської лаври під час акції #принесиляльку, заважав фотокореспонденту Радіо Свобода знімати акцію, а священик відкинув одну з ляльок від входу.

Про це кореспондент Радіо Свобода Сергій Нужненко написав у facebook.

"Сьогодні ввечері знімав як люди приносять іграшки до Києво-Печерської лаври, одну з іграшок поклали до центрального входу, за мить вийшов священнослужитель і відкинув іграшку подалі від входу, за ним вийшла особа яка в грубій формі почала заважати знімати і погрожувати розбити камеру", - повідомив фотокореспондент.

"Пізніше священик просив видалити фото, вибачитись якось він не подумав, а загалом висновок лише один. Там де немає людяності, бога немає...", - додав він.

Як відомо, акцію #принесиляльку ініціював вихідець із Запоріжжя, блогер Юрій Гудименко, який закликав українців приносити іграшки під стіни храмів УПЦ Московського патріархату (МП) через те, що представники цієї церкви відмовились відспівувати дворічного загиблого хлопчика, якого було хрещено в церкві УПЦ Київського патріархату.

Митрополит Запорізький і Мелітопольський УПЦ МП Лука повідомив, що священик, котрий відмовився відспівувати загиблого хлопчика, діяв згідно з церковним каноном. Представники УПЦ МП називають УПЦ КП "розкольниками", тому не визнають проведений тими обряд хрещення і долучення людини до церкви.

Дитина загинула 31 грудня, коли близько 18:20 на вулиці Історичній 39-ти річний житель Запоріжжя вирішив покінчити життя самогубством і викинувся з вікна багатоповерхівки.

У цей момент у дворі будинку гуляв хлопчик зі своїм татом. За трагічним збігом обставин, самогубець упав саме на дворічного малюка.

Чоловік помер від отриманих травм на місці. Хлопчика намагалися врятувати лікарі швидкої допомоги, але дитина, не приходячи до тями, померла в реанімаційному автомобілі.