"Перша ракетка" України Світоліна вийшла у фінал турніру WTA в Брісбені

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Субота, 6 січня 2018, 06:38

"Перша ракетка" України Еліна Світлоліна перемогла чешку Кароліну Плішкову в півфіналі турніру WTA в Брісбені, пройшовши у фінал.

Про це повідомляється на сайті турніру.

Для українки цей матч став реваншем після програшу Плішковій у минулому році. Світоліна перемогла з рахунком 7-5, 7-5.

На початку зустрічі Плішкова перемагала Світоліну з рахунком у 4-0, однак у другій партії українка змогла перехопити ініціативу.

Це стало другою перемогою Світоліної над Плішковою, яка до цього перемагала її 5 разів.

У фіналі українська тенісистка зустрінеться з білоруською спортсменкою Олександрою Соснович.  Матч відбудеться 6 січня.

На кортах у Брісбені Еліна Світоліна раніше виступала тричі та двічі ставала півфіналісткою у 2015 та 2017 роках. Призовий фонд турніру становить 894,7 тисяч доларів.

Теми: спорт
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