У Саудівській Аравії затримали 11 принців за бунт проти жорсткої економії

У Саудівській Аравії затримано 11 принців після того, як вони зібралися в королівському палаці Каср аль-Хокм для протесту проти заходів жорсткої економії, запроваджених указом короля Сальмана бен Абдель Азіза Аль Сауда.

Про це пише Reuters з посиланням на повідомлення місцевих ЗМІ в суботу.

Указ передбачав призупинення оплати рахунків принців за комунальні послуги - за воду і електрику.

Також принци заявили, що хочуть отримати грошову компенсацію за смертний вирок їх родичу.

"Їм повідомили про помилку їх вимог, але вони відмовилися покинути Каср аль-Хокма. ​​Королівській охороні було доручено ... втрутитися, і принци були затримані і поміщені у в'язницю Аль-Хайер, в очікуванні суду", - повідомляє місцеве видання sabq.org з посиланням на джерела.

Провідний світовий експортер нафти, Саудівська Аравія ввела реформи, які скорочують субсидії, вводять податок на додану вартість і скорочують пільги для членів королівської сім'ї, щоб впоратися з падінням цін на нафту, яке викликало дефіцит бюджету. За оцінками експертів, у 2018 році дефіцит складе 195 мільярдів ріалів.

Українська правда