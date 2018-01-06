У Саудівській Аравії затримали 11 принців за бунт проти жорсткої економії

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Субота, 6 січня 2018, 11:58

У Саудівській Аравії затримано 11 принців після того, як вони зібралися в королівському палаці Каср аль-Хокм для протесту проти заходів жорсткої економії, запроваджених указом короля Сальмана бен Абдель Азіза Аль Сауда.

Про це пише Reuters з посиланням на повідомлення місцевих ЗМІ в суботу.

Указ передбачав призупинення оплати рахунків принців за комунальні послуги - за воду і електрику.

Також принци заявили, що хочуть отримати грошову компенсацію за смертний вирок їх родичу.

"Їм повідомили про помилку їх вимог, але вони відмовилися покинути Каср аль-Хокма. ​​Королівській охороні було доручено ... втрутитися, і принци були затримані і поміщені у в'язницю Аль-Хайер, в очікуванні суду", - повідомляє місцеве видання sabq.org з посиланням на джерела.

Провідний світовий експортер нафти, Саудівська Аравія ввела реформи, які скорочують субсидії, вводять податок на додану вартість і скорочують пільги для членів королівської сім'ї, щоб впоратися з падінням цін на нафту, яке викликало дефіцит бюджету. За оцінками експертів, у 2018 році дефіцит складе 195 мільярдів ріалів.

Українська правда 

Теми: Саудівська Аравія
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