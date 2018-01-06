Порошенко: Членство в ЄС і НАТО - перспектива не 2018 року

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Субота, 6 січня 2018, 12:43

Членство України у Європейському Союзі і вступ до НАТО залишається стратегічною метою держави, але це перспектива не 2018 року.

Про це заявив президент Петро Порошенко у колонці для спецвипуску видань "Новий час" і "The Economist Світ", опублікованій 6 січня. 

"Членство в ЄС, як і вступ до НАТО, безумовно, залишаються нашою стратегічною метою. Оскільки це перспектива явно не 2018 року, і не наша справа, як сказано в Писанні, знати часи і строки, зазначу лише, що я твердо переконаний в її реалістичності", - заявив Порошенко. 

На його думку,Угода про асоціацію з ЄС - "дорожня карта подальших фундаментальних змін, які наблизять Україну до копенгагенських критеріїв членства у престижному союзі світу".

"Під час саміту Східного партнерства я окреслив контури подальших проміжних кроків. Це - асоціація з Шенгенською зоною, приєднання до Митного союзу ЄС, Енергетичного союзу ЄС та Єдиного цифрового ринку. Секторальна інтеграція фактично перетворить східні кордони країни на кордони ЄС ще до того, як ми де-юре приєднаємося до ЄС", - зауважив глава держави. 

Інтерфакс-Україна

Теми: Порошенко ЄС НАТО
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