Підсумки 2017-го: Продажі вживаних легкових авто зросли у 3,3 рази

2858 переглядів
Субота, 6 січня 2018, 13:27

У грудні на ринку легкових автомобілів, що були в експлуатації, було поставлено на облік 6435 автомобілів - 41% від загальної кількості первинних реєстрацій.

Про це повідомляє Укравтопром за підсумками 2017 року.

Співвідношення нових і вживаних легкових автомобілів на первинному ринку також становить 59 на 41% відповідно.

Протягом 2017 року ринок щомісяця, крім серпня, демонстрував зростання до попереднього місяця, в результаті було поставлено на український облік 56 744 імпортних легкових автомобілів з пробігом. Це перевищило показник 2016 року в 3,3 рази.

Найбільшим попитом в минулому році користувалися автомобілі європейського походження.

Перше місце займає Renault – 10 451 авто, більшість яких прийшлося на модель Megane (7816 шт.).

На другому рядку річного рейтингу автомобілі марки Volkswagen – 10 068 автомобілів. Найпопулярнішою моделлю став Passat (4688 шт.).

Автомобілі Skoda, що протягом року стабільно утримують третє місце, зареєстровані в кількості 6768 шт. Бестселером цієї марки стала Octavia (3638 шт.).

На четвертому місці Opel, зареєстровано 4494 вживаних авто, а найпопулярнішою маркою сатал Opel Astra (1902 шт.).

Марка Nissan зайняла п'яте місце з показником 2924 авто. Більша частина зареєстрованих авто – електромобілі Leaf (2008 шт.).

Раніше були названі найпопулярніші в Європі автомобілі у 2017 році.

Економічна правда

powered by lun.ua
Усі новини
Головні новини
На Одещині "зламали" сайт управління юстиції
Посол Британії застерегла Київ від тиску на антикорупційні органи
Вбивця сестри Ноздровської все ще може вийти за амністією - Найєм
Кубок світу з біатлону: Українка виборола "бронзу" у гонці переслідування
Усі новини
афіша

Афіша подій на 5-7 січня

мандри

Континент без турфірм. Поради 3-х самостійних мандрівників Азією

їжа

8 закладів Києва, де подають наливки та настоянки