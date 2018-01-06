На Львівщині 38 працівників підприємства госпіталізовано з кором

7613 переглядів
Субота, 6 січня 2018, 14:48

На Львівщині 38 працівників великого підприємства були госпіталізовані з кором.

Про це пишуть "Українські новини" з посиланням на дані ГУ Держслужби з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів.

Йдеться про співробітників заводу компанії Fujikura у Львівській області, на підприємстві працює понад 1 тис. осіб.

Госпіталізація триває протягом 17 грудня - 5 січня. Станом на 6 січня на лікуванні перебуває 26 людей, 12 виписали з лікарні.

Серед потерпілих - мешканці Львова (26), 11 - мешканці Львівської області, 1 - мешканець Хмельниччини. 

Теми: Львівщина здоров'я
powered by lun.ua
По темі
На Львівщині перекинувся автобус - постраждали 8 людей 31 грудня 2017, 21:11
Під Львовом поїзд врізався в "швидку": є постраждалі 28 грудня 2017, 17:02
Львівський губернатор обіцяє області 3 сміттєпереробних заводи 27 грудня 2017, 20:25
Усі новини
Головні новини
На Одещині "зламали" сайт управління юстиції
Посол Британії застерегла Київ від тиску на антикорупційні органи
Вбивця сестри Ноздровської все ще може вийти за амністією - Найєм
Кубок світу з біатлону: Українка виборола "бронзу" у гонці переслідування
Усі новини
афіша

Афіша подій на 5-7 січня

мандри

Континент без турфірм. Поради 3-х самостійних мандрівників Азією

їжа

8 закладів Києва, де подають наливки та настоянки