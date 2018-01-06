На Львівщині 38 працівників підприємства госпіталізовано з кором

На Львівщині 38 працівників великого підприємства були госпіталізовані з кором.

Про це пишуть "Українські новини" з посиланням на дані ГУ Держслужби з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів.

Йдеться про співробітників заводу компанії Fujikura у Львівській області, на підприємстві працює понад 1 тис. осіб.

Госпіталізація триває протягом 17 грудня - 5 січня. Станом на 6 січня на лікуванні перебуває 26 людей, 12 виписали з лікарні.

Серед потерпілих - мешканці Львова (26), 11 - мешканці Львівської області, 1 - мешканець Хмельниччини.