Через снігопади на лижних курортах в Альпах "застрягли" 10 тисяч туристів
Лижні курорти Червінія в Італії і Адельбоден у Швейцарії опинилися у сніговій пастці через сильні снігопади.
Як повідомляє ВВС з посиланням на італійські ЗМІ, у Червінії "застрягли" близько 10 тисяч туристів.
Подібна ситуація - в швейцарському Адельбодені, де на розчищення завалів спрямували військових.
У Червінії не працюють підйомники, оскільки траси вважаються занадто небезпечними з огляду на глибокий сніг та небезпеку лавин.
На курортах повідомляють про лавинну небезпеку четвертого рівня з п'яти можливих.
Neve a Cervinia... pic.twitter.com/WaIk5Onebv— meteolodi (@Meteolodi) January 5, 2018
Зазначається, що погода поставила під загрозу лижну гонку в рамках Чемпіонату світу, яка має відбутися цими днями у Адельбодені: зсув перегородив дорогу до Фрутігена.
Разом з тим швейцарські ЗМІ повідомляють, що гонка відбудеться, оскільки влада працює над відновленням дороги.
Українська правда