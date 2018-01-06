Через снігопади на лижних курортах в Альпах "застрягли" 10 тисяч туристів

Лижні курорти Червінія в Італії і Адельбоден у Швейцарії опинилися у сніговій пастці через сильні снігопади.

Як повідомляє ВВС з посиланням на італійські ЗМІ, у Червінії "застрягли" близько 10 тисяч туристів.

Подібна ситуація - в швейцарському Адельбодені, де на розчищення завалів спрямували військових.

У Червінії не працюють підйомники, оскільки траси вважаються занадто небезпечними з огляду на глибокий сніг та небезпеку лавин.

На курортах повідомляють про лавинну небезпеку четвертого рівня з п'яти можливих.

Зазначається, що погода поставила під загрозу лижну гонку в рамках Чемпіонату світу, яка має відбутися цими днями у Адельбодені: зсув перегородив дорогу до Фрутігена.

Разом з тим швейцарські ЗМІ повідомляють, що гонка відбудеться, оскільки влада працює над відновленням дороги.

Українська правда