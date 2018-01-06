Через снігопади на лижних курортах в Альпах "застрягли" 10 тисяч туристів

2152 перегляди
Субота, 6 січня 2018, 17:49

Лижні курорти Червінія в Італії і Адельбоден у Швейцарії опинилися у сніговій пастці через сильні снігопади. 

Як повідомляє ВВС з посиланням на італійські ЗМІ, у Червінії "застрягли" близько 10 тисяч туристів. 

Подібна ситуація - в швейцарському Адельбодені, де на розчищення завалів спрямували військових. 

У Червінії не працюють підйомники, оскільки траси вважаються занадто небезпечними з огляду на глибокий сніг та небезпеку лавин.

На курортах повідомляють про лавинну небезпеку четвертого рівня з п'яти можливих.

 

Зазначається, що погода поставила під загрозу лижну гонку в рамках Чемпіонату світу, яка має відбутися цими днями у Адельбодені: зсув перегородив дорогу до Фрутігена. 

Разом з тим швейцарські ЗМІ повідомляють, що гонка відбудеться, оскільки влада працює над відновленням дороги.

Українська правда 

Теми: погода Італія Швейцарія
powered by lun.ua
По темі
На Різдво в Україні очікують на снігові лавини, туман та підйом води в річках 6 січня 2018, 14:11
У Києві 6 січня очікується туман, на Різдво дощ з мокрим снігом 5 січня 2018, 22:38
Тепло і мокро: синоптики зробили прогноз на найближчі дні 3 січня 2018, 18:57
Усі новини
Головні новини
На Одещині "зламали" сайт управління юстиції
Посол Британії застерегла Київ від тиску на антикорупційні органи
Вбивця сестри Ноздровської все ще може вийти за амністією - Найєм
Кубок світу з біатлону: Українка виборола "бронзу" у гонці переслідування
Усі новини
афіша

Афіша подій на 5-7 січня

мандри

Континент без турфірм. Поради 3-х самостійних мандрівників Азією

їжа

8 закладів Києва, де подають наливки та настоянки